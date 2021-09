Cina: Xi Jinping, rafforzare la cooperazione tecnologica a livello internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente cinese Xi Jinping ha invocato una maggiore cooperazione internazionale nei settori della tecnologia e dell'innovazione, intervenendo in collegamento video al forum di Zhongguancun, un evento di cinque giorni incentrato sull'innovazione, la sanità e le questioni ambientali. L'evento ospitato dalla "Silicon Valley cinese" ha coinvolto leader, scienziati e investitori esteri in svariate attività, tra cui concorsi per l'innovazione, cicli di conferenze e transazioni tecnologiche. "L'innovazione – ha detto Xi - è la forza trainante del progresso" e i Paesi dovrebbero ricorrervi per risolvere più efficacemente le questioni globali. (Cip)