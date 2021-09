Recovery: Decaro (Anci), essenziale ruolo giovani sindaci, assessori e consiglieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli amministratori locali sono "gli unici che potranno dare concretezza e attuazione ai progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per questo l'Anci si batte perché il governo riconosca loro un ruolo da protagonisti nella fase di scelta delle priorità. Noi vogliamo che l'Italia esca dalla pandemia migliore di com'era quando c'è entrata, e soprattutto che ne esca proiettata nel futuro, nella modernità. Ecco perché - si legge in una nota - è essenziale che le città di domani siano pensate, progettate e governate soprattutto da chi ha la testa rivolta verso il futuro, quindi dai giovani sindaci, assessori e consiglieri che sono riuniti oggi qui". Queste le parole di Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani, nella prima giornata dell'Assemblea di Anci Giovani in svolgimento a Roma. "Nessuno - aggiunge Decaro - può capire meglio di un giovane amministratore l'importanza, per esempio, di investire su un sistema di asili nido più esteso ed efficiente, che liberi le potenzialità di tante madri e tanti padri. O su una mobilità sostenibile e moderna, in linea con quella delle grandi città del mondo che le nostre ragazze e i nostri ragazzi ormai conoscono benissimo. O sugli spazi di verde attrezzato e sugli impianti sportivi, per garantire quello stile di vita sano che le giovani generazioni praticano". (segue) (Com)