Cile: Polizia sgombera accampamento migranti irregolari a Iquique

- La Polizia cilena ha sgomberato nelle prime ore di oggi nella città di Iquique, nel nord del Cile, un accampamento di centinaia di migranti irregolari principalmente provenienti dal Venezuela che da giorni occupavano una piazza centrale del capoluogo della regione di Tarapacà. "C'erano bambini, abbiamo dovuto fare un lavoro molto complesso nel quale abbiamo dovuto censire queste persone", ha dichiarato al portale "Biobio" il prefetto della Polizia di Tarapacà, Andres Arenas. Alcune di queste, ha affermato Arenas, hanno opposto resistenza, e in alcuni casi si sono verificati scontri. "Stavamo dormendo, non ci hanno offerto nessun'altra soluzione e non abbiamo risorse, siamo diretti a Santiago", ha dichiarato a "Biobio" una donna che afferma di essere accampata da una settimana. Il prefetto ha precisato tuttavia che la Polizia ha solo il compito di liberare lo spazio pubblico e non di offrire alloggio. (segue) (Abu)