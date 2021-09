Ue: Michel, abbiamo commesso un atto di guerra contro l'ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli umani hanno commesso un atto di guerra contro il pianeta e ora lo shock è brutale. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, all'Assemblea generale dell'Onu. Michel ha ricordato che l'Unione europea è nata dalla tragedia della Seconda guerra mondiale e che "oggi c'è un altro punto di svolta nella storia dell'umanità": quello del cambiamento climatico, prodotto da quello che "noi umani abbiamo fatto" alla natura. "Abbiamo torturato il nostro pianeta, abusando delle risorse naturali, abbiamo commesso un atto di guerra contro il nostro ambiente. E ora la natura sta reagendo. Nessuno può dire: non lo sapevo. Per decenni gli scienziati hanno lanciato l'allarme", ma non è stato colto, "e ora lo shock è brutale", ha sottolineato. (Beb)