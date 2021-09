Milano 2021: De Corato, il Pnrr di cui parla Sala fatto senza coinvolgere il consiglio comunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sala oggi parla dei fondi del Pnrr e dice che 'Abbiamo portato le nostre priorità al governo' e 'credo che sarà importante avere un osservatorio per verificare quello che stiamo facendo e quello che faremo'. Anzitutto sarebbe bello capire a chi si riferisce l'aggettivo 'nostre' dal momento in cui non ha minimamente coinvolto il Consiglio Comunale nel Pnrr. Magari intende sue e dei funzionari che lo hanno messo a punto". Lo afferma in una nota Riccardo De Corato, membro della direzione nazionale di Fratelli d'Italia, commentando le dichiarazioni del sindaco di Milano Giuseppe Sala sul Pnrr rilasciate questa mattina durante il confronto con gli altri candidati sindaco organizzato da Confcommercio Milano. "Lo stesso Carlo Monguzzi, ex Pd, attualmente capolista della lista dei verdi a sostegno di Sala e presidente della Commissione Ambiente - riccorda De Corato, il 1° luglio aveva affermato, in merito al 'Piano Aria e Clima' che esiste un 'piano finto, da votare, e uno vero che nessuno ha votato, e che è stato già mandato a Roma per 2,3 miliardi del Recovery Plan' confermando così il mancato coinvolgimento del Consiglio Comunale nel Pnrr". "A questo punto sa di presa in giro anche la proposta di un osservatorio, visto che fino a ora né la maggioranza, né l'opposizione, sono stati coinvolti tant'è che nessuno tra i primi o i secondi ha visionato il Pnrr" prosegue De Corato. "Per il Sindaco di Milano il consiglio comunale è inutile e lo ha dimostrato non solo con la questione del Pnrr, ma anche non presentandosi praticamente mai in aula", aggiunge Massimo Girtanner, candidato al consiglio comunale di Milano.(Com)