Italia-Ucraina: in vendita villa presidente Zelensky a Forte dei Marmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La villa con piscina di Forte dei Marmi che appartiene alla famiglia del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, è in vendita per 4,5 milioni di euro. È quanto riferito dal quotidiano "Strana". In base alla dichiarazione dei redditi del 2018, Zelensky e sua moglie Elena possiedono una casa in Italia con una superficie di 413 metri quadrati dall'agosto 2015. La coppia aveva pagato 3,164 milioni di euro per l'acquisto della villa.(Rum)