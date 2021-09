Alitalia: protesta lavoratori, sbloccata circolazione sulla Roma-Fiumicino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La circolazione sulla Roma-Fiumicino è stata sbloccata, dopo che il corteo dei lavoratori di Alitalia aveva ostacolato il traffico in direzione dell'aeroporto romano "Leonardo Da Vinci". I manifestanti, scortati dalle forze dell'ordine, sono quindi tornati a radunarsi davanti al terminal 3 dell'aeroporto, dove migliaia di lavoratori Alitalia manifestano da questa mattina, mentre è in corso lo sciopero del trasporto aereo proclamato da tutte le sigle sindacali. Intanto, secondo quanto si apprende, otto agenti del reparto mobile della questura di Roma sono stati refertati dopo i momenti di tensione che si sono verificati questa mattina, quando i manifestanti hanno forzato il cordone della polizia per occupare una parte della carreggiata della Roma-Fiumicino.(Rer)