Lavoro: Segneri (M5s), salario minimo nostra battaglia dal 2013

- Dal 2013 il Movimento 5 stelle "propone di istituire anche in Italia il salario minimo, già presente in 21 Stati membri dell'Unione europea su 27. Infatti, lo avevamo già inserito nella prima proposta sul Reddito di cittadinanza con uno scopo ben preciso: da un lato, aiutare le persone a uscire dalla trappola della povertà e, dall'altro, aumentare gli stipendi dei cosiddetti working poor, i lavoratori poveri". Lo afferma in una nota Enrica Segneri, deputata del Movimento 5 Stelle componente della commissione Lavoro che aggiunge: "Se consideriamo il fatto che 360 mila beneficiari di reddito hanno un impiego, capiamo bene quanto il tema sia attuale. In questi anni, davanti a noi abbiamo trovato un muro di gomma, con resistenze trasversali spesso accompagnate da argomentazioni prive di fondamento, come quella secondo cui con il salario minimo verrebbe messa in crisi la contrattazione nazionale. È vero il contrario - sottolinea la deputata pentastellata. "Se adesso qualcuno ha cambiato idea non possiamo che esserne felici ma lo attendiamo alla prova dei fatti. A questo punto, si acceleri subito la discussione della nostra proposta a firma Catalfo depositata al Senato e si giunga quanto prima alla sua approvazione. Come sottolineato dal presidente Conte, la ripartenza del Paese dopo la pandemia deve avvenire da qui", conclude Segneri. (Com)