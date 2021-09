Milano: Lipparini (Milano Radicale), Lupi chieda ai suoi alleati cause occupazioni abusive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maurizio Lupi, capolista della lista Milano Popolare ha invitato il sindaco Beppe Sala a visitare la periferia di via Quarti per giudicarne la situazione di degrado. "È un contesto che conosciamo molto bene, dal momento che insieme al Politecnico di Milano, alle associazioni, alla Parrocchia e ai cittadini attivi del quartiere, il Comune ha dato il via ad un profondo intervento di riqualificazione urbana che ha previsto la pedonalizzazione della via, la piantumazione di alberi e la posa di giochi e arredi nella strada, insieme alla bonifica che sta proseguendo sul vicino parco", commenta in una nota a riguardo Lorenzo Lipparini, assessore alla Partecipazione, cittadinanza attiva e Open Data del comune e capolista con La Milano Radicale. "Questi interventi sono accompagnati da un patto di collaborazione, ma sono vanificati dal perdurare di una situazione di degrado e allarme sociale che origina dalla mostruosa percentuale di occupazioni abusive degli stabili di Regione Lombardia, amministrata dai suoi alleati di governo", risponde l'assessore a Lupi. "Ogni intervento di miglioramento urbanistico e ambientale rischia di essere inefficace se non accompagnato da percorsi di legalità che partono dall'abitare. Invece che indicare il problema, Lupi dovrebbe indicare la soluzione. Scoprirebbe in tal modo che si trova non lontano dagli uffici suoi e dei suoi alleati. Farebbe bene ad andare a visitare quelli", conclude Lipparini.(Com)