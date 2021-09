Ungheria: scandalo Pegasus, respinti i quesiti referendari del partito Momentum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione elettorale nazionale (Nvb) dell’Ungheria ha respinto i quesiti referendari del movimento politico Momentum sullo scandalo Pegasus. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Mti”. Nessuno dei cinque quesiti ha superato il vaglio dell’organo, ha dichiarato Miklos Hajnal, membro del partito. Le domande che Momentum avrebbe voluto sottoporre all’elettorato magiaro sono: siete d’accordo che i servizi di sicurezza nazionale possano raccogliere informazioni segrete solo su autorizzazione di un giudice?; siete d’accordo che la raccolta di informazioni per la sicurezza nazionale debba essere soggetta a obiettivi precisi e a condizioni normative dettagliate?; siete d’accordo che la riservatezza delle confessioni, la segretezza della difesa, la dignità umana non possano essere violate nella raccolta di informazioni?; siete d’accordo che se il servizio di sicurezza nazionale non ottiene l’autorizzazione di un giudice per la raccolta già cominciata per casi eccezionali, il destinatario della stessa debba essere informato?; siete d’accordo che il Parlamento debba richiedere alla Commissione permanente sulla sicurezza nazionale di indagare sullo scandalo Pegasus e richiedere al ministro della Giustizia di riferire sulle sue attività di autorizzazione nell’esercizio dei suoi doveri di sicurezza nazionale?. Contro la decisione è possibile fare appello entro 15 giorni. (segue) (Vap)