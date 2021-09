Ungheria: scandalo Pegasus, respinti i quesiti referendari del partito Momentum (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A luglio un’inchiesta internazionale condotta da diverse testate giornalistiche ha svelato l’esistenza di una banca dati di circa 50 mila numeri di telefono selezionati per il monitoraggio mediante lo spyware Pegasus. L’elenco è stato condiviso con media quali “The Washington Post”, “Suddeutsche Zeitung” e “The Guardian”. In Ungheria ha collaborato all’inchiesta il portale investigativo “Direkt36”. Lo spyware, usato per sorvegliare altri giornalisti ungheresi e critici del governo di Viktor Orban in anni recenti, permette di accedere a messaggi, foto e video salvati sul dispositivo intercettato e di accendere da remoto il microfono e la telecamera del telefono. (Vap)