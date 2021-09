Russia-Usa: colloquio telefonico fra Patrushev e Consigliere sicurezza Sullivan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Nikolaj Patrushev, e il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente degli Stati Uniti, Jacob Sullivan, hanno tenuto un colloquio telefonico sulla situazione in Afghanistan. Lo ha riferito l'ufficio stampa del Consiglio di sicurezza russo. "Oltre a discutere i problemi regionali, si è toccata la situazione in Afghanistan", si legge nel comunicato. La conversazione ha avuto luogo su iniziativa statunitense. (Rum)