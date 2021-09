Senegal: Sall all'Onu, industria del gas necessaria per garantire transizione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mantenere i meccanismi di finanziamento dell'industria del gas è necessario nel quadro di una progressiva transizione energetica globale. Lo ha sostenuto oggi il presidente del Senegal, Macky Sall, alla 76ma Assemblea generale delle Nazioni Unite, dove il capo dello Stato ha contestato le critiche alla filiera del gas. "Sospendere i finanziamenti all'industria gasifera con il pretesto che si tratta di energie fossili sarebbe un grave blocco agli sforzi di transizione energetica", ha detto Sall, chiedendo quindi "il mantenimento dei meccanismi di finanziamento" di questa industria. "In Senegal ci siamo impegnati a sviluppare le energie rinnovabili fino al 30 per cento del parco energetico totale", ha detto Sall, ricordando anche l'impegno ad elettrificare prossimamente mille villaggi del Paese. A termine, ha aggiunto, Dakar si propone di raggiungere l'obiettivo del 100 per cento di energia pulita, e per questo ora è necessario implementare anche il fronte del gas. Sulla questione della lotta al terrorismo, Sall ha invece invitato a federare le forze internazionali dietro l'obiettivo comune di sconfiggere il jihadismo "ovunque esso colpisca". "E' una lotta globale", ha detto, una minaccia che riguarda tutti: "l'Africa non diventi un santuario del terrorismo globale". (Nys)