Roma 2021: corsa finale al Campidoglio, le periferie diventano il "set" degli ultimi incontri

- È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per il voto del 3 e del 4 ottobre. I candidati a sindaco di Roma provano a convincere gli indecisi portando nelle periferie della Capitale i vertici dei partiti. È a ridosso del Grande raccordo anulare, infatti, che c'è il numero più alto di popolazione ma anche il più alto livello di insoddisfazione per i servizi pubblici. In una città che negli ultimi trenta anni, al pari delle altre Capitali europee, si è sviluppata ed estesa oltre misura, in diversi quartieri periferici in questi anni si sono sviluppate forme di associazionismo e collaborazione tra cittadini per sopperire alle mancanze del servizio pubblico. È a questa larga fetta di popolazione che la politica oggi cerca di parlare. Così alcune zone sono diventate un vero e proprio set di riferimento per la campagna elettorale agli sgoccioli. (segue) (Rer)