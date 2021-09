Roma 2021: corsa finale al Campidoglio, le periferie diventano il "set" degli ultimi incontri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri la sindaca uscente del M5s, Virginia Raggi, ha portato a Villa Lazzaroni, Municipio VII, oltre 300 mila abitanti, il presidente del M5s, Giuseppe Conte, ma anche un gran numero di parlamentari e consiglieri sia regionali che comunali. Raggi ha spinto sui temi chiave del M5s, dalla difesa del reddito di cittadinanza alle mancanze delle amministrazioni del passato, fino all'indipendenza del M5s dai partiti. "Ci attaccano dicendo che tante cose erano facili da fare - ha detto Raggi -. Ci dicano perché non le hanno fatte loro quando governavano. Per questo è arrivato il M5s". E ancora: "Quando vedo candidati che spendono 300 mila euro per la campagna elettorale mi chiedo a chi dopo dovranno rispondere". (segue) (Rer)