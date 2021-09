Roma 2021: corsa finale al Campidoglio, le periferie diventano il "set" degli ultimi incontri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte opposto i due candidati dati per favoriti dai sondaggi nell'arrivo al ballottaggio, Roberto Gualtieri per il centrosinistra ed Enrico Michetti per il centrodestra, hanno invece annunciato la scelta di due periferie per i prossimi eventi elettorali. Gualtieri domani sarà con Sinistra Civica Ecologista, una delle liste a suo sostegno, nel Municipio VII, insieme all'eurodeputato Massimiliano Smeriglio. Michetti andrà invece con Matteo Salvini a Tor Bella Monaca, Municipio VI, oltre 250 mila abitanti, per la chiusura della campagna della Lega. (segue) (Rer)