Roma 2021: corsa finale al Campidoglio, le periferie diventano il "set" degli ultimi incontri (4)

- Ma anche in tv, in radio e sui giornali, i temi di discussione preferiti dai candidati a sindaco sono quelli che stanno a cuore a chi vive in periferia. La gestione del ciclo dei rifiuti su tutti. Complice l'intervento di Guido Bertolaso, prima corteggiato dal centrodestra come candidato a sindaco, poi da Carlo Calenda di Azione come possibile esperto in materia di rifiuti, in queste ore si è riaperto l'annoso dibattito su una eventuale riattivazione della discarica di Malagrotta. (segue) (Rer)