Roma 2021: corsa finale al Campidoglio, le periferie diventano il "set" degli ultimi incontri (6)

- Sul tema "non ho preclusioni ideologiche - ha invece replicato Michetti -. L'importante è che ci sia massimo rispetto dei tetti di compatibilità con la salute umana, massimo impatto con l'innovazione tecnologica. Inoltre, deve esserci il rispetto delle aree e una conformità a quelli che sono i precetti normativi che governano l'urbanistica, l'edilizia e l'ambiente locale". Non si è espresso nel merito invece Calenda, che sul tema periferie è invece intervenuto con un post su Facebook spiegando: "Non esistono le periferie. Quarticciolo per esempio ha una forte identità, i residenti lo considerano un paesino, con le sue botteghe. Anche qui abbiamo iniziato ascoltando i cittadini, senza passerelle. Perché ogni quartiere ha una sua storia e nessuna è uguale all'altra". (segue) (Rer)