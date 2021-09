Russia-Cipro: incontro tra Lavrov e Anastasiades a New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha incontrato oggi a New York, a margine della 76ma Assemblea generale dell'Onu, il presidente cipriota Nikos Anastasiades. "Sono molto contento di vederti in buona forma, di buon umore, qualunque cosa accada", ha detto Lavrov aprendo l'incontro ne corso del quale si è rivolto anche al ministro degli Esteri di Cipro Nikos Christodoulides: "Verrai in ottobre, vero?", Christodoulides ha annuito in risposta, riferisce l'agenzia di stampa "Sputnik". (Nys)