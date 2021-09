Paesi Bassi: arrestate nove persone sospettate di aver organizzato un attentato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dei Paesi Bassi hanno arrestato nove persone a Eindhoven, con l’accusa di aver preparato un attentato terroristico. Lo ha reso noto l’Ufficio del pubblico ministero olandese (Om), secondo cui i nove individui avrebbero “simpatia per i principi jihadisti dello Stato islamico”. Le persone arrestate hanno fra i 18 e i 31 anni di età. “I sospetti sono di nazionalità olandese. Otto sono nati nei Paesi Bassi, uno in Afghanistan”, ha specificato l’Om. “Nessun’arma o esplosivo è stato trovato dopo una ricerca nelle abitazioni dei sospetti, ma sono stati sequestrati vari strumenti informatici delle autorità”, ha reso noto il procuratore. L’indagine sul gruppo andava avanti dall’estate, e continuerà ancora per trovare ulteriori contatti dell’organizzazione. (Beb)