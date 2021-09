Imprese: Egitto e Marocco i Paesi africani più attraenti per gli investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto è la destinazione più attraente per gli investimenti in Africa, seguita da Marocco e Sudafrica. E’ quanto emerge dal recente rapporto "Dove investire in Africa?" della Rand Merchant Bank (Rmb). Il report spiega che l'economia egiziana è stata duramente colpita dalla pandemia, ma è stata anche una delle prime a riprendersi. "Questo, grazie alle misure rapide che ha introdotto e al fatto che poggiava su una base solida durante lo scoppio della pandemia da Covid-19", riferisce il report. “L'economia del Marocco continua a beneficiare della stabilità politica. Nel 2020 è stato istituito un fondo speciale per combattere il Covid-19, che rappresenta il 2,7 per cento del Pil”, aggiunge Rmb, sottolineando come l'Egitto abbia iniziato a vendere obbligazioni multi-tranche denominate in dollari Usa. (segue) (Cae)