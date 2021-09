Imprese: Egitto e Marocco i Paesi africani più attraenti per gli investimenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio oggi l’Egitto ha emesso obbligazioni internazionali per un valore di tre miliardi di dollari. Lo ha annunciato il ministero delle Finanze egiziano in un comunicato stampa. Secondo la fonte, l'emissione include titoli a sei anni con un rendimento iniziale del 6,125 per cento e titoli a 12 e 30 anni con rendimenti rispettivamente del 7,625 per cento e dell'8,875 per cento. L'Egitto si è rivolto ai mercati internazionali per raccogliere 3,8 di dollari miliardi dalla vendita di obbligazioni all'inizio del 2021 e ha anche venduto 750 milioni di dollari di “obbligazioni verdi” nel 2020. “Apprezziamo la grande richiesta da parte degli investitori per questa emissione di successo, che dimostra sostegno e fiducia negli sforzi del governo per diversificare i finanziamenti necessari per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile", ha affermato il ministro delle Finanze, Mohamed Maait. (Cae)