Russia: Khodorkovskij annuncia creazione del canale YouTube "Factor"

- L'attivista politico mprenditore russo Mikhail Khodorkovskij ha annunciato la creazione di un nuovo progetto mediatico, il canale YouTube "Factor", la cui redazione sarà situata all'estero. "Abbiamo lanciato un nuovo progetto. Factor analizzerà gli eventi più interessanti in Russia e nel mondo e aiuterà a comprendere il 'rumore mediatico', spiegando cosa è veramente importante", ha dichiarato Khodorkovskij nel primo video del canale. L'attivista osserva che in Russia è in atto un'epurazione senza precedenti dei media indipendenti attraverso intimidazioni, mediante il riconoscimento come agente straniero o con banali blocchi. (Rum)