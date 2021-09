Pa: Europa verde, contrari a piano Brunetta, da smart-working vantaggi per ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come Europa verde siamo contrari al piano del ministro Brunetta che, come ha dichiarato oggi, prevede il ritorno in presenza di tutta la pubblica amministrazione dal 15 ottobre in poi: si tratta di una scelta che va in contrasto con il resto d'Europa, dove lo smart-working è ampiamente utilizzato anche nella Pubblica Amministrazione. Una scelta troppo drastica, frutto della sfiducia nei confronti di persone che si sono impegnate molto, a spese loro, a mantenere attivi i servizi in un periodo di forte emergenza sanitaria". Lo affermano, in una nota, i co-portavoce nazionali di Europa verde, Angelo Bonelli ed Eleonora Evi, che proseguono: "Da un nostro studio sullo smart-working, emergono notevoli vantaggi in termini ambientali, con un impatto positivo nel campo dei trasporti e della qualità dell'aria, con minore consumo di risorse, quali suolo ed energia, grazie alla possibilità di ridimensionare le sedi di lavoro. Con un decongestionamento del traffico nelle grandi città che porta solo benefici. Senza considerare che tutto il Paese potrebbe trarne giovamento grazie al recupero delle aree interne spopolate, soprattutto al sud Italia, e alla riduzione dell'utilizzo dei materiali usa e getta come plastica e alluminio. Per questo - concludono - chiediamo a Draghi e Brunetta di riconsiderare la cosa, per entrare pienamente nel futuro realizzato con buone pratiche e innovazione tecnologica". (Com)