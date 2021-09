Ita: Orlando, convocato tavolo per prossima settimana, auspico ripresa confronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha chiarito oggi di aver convocato per la prossima settimana il tavolo con i sindacati sulla situazione dell’ex Alitalia “per affrontare un pezzo del problema che è quello degli ammortizzatori sociali” per i lavoratori. Parlando nel corso di “Futura 2021”, evento organizzato da “Collettiva”, il ministro ha auspicato “che ci sia la ripresa di un confronto” fra i sindaci ed Ita “che riporti in un alveo la situazione”. (Rin)