Francia: operai denunciano maltrattamenti nei Chantiers de l'Atlantique

- Sette operai spagnoli di origine marocchina, peruviana e senegalese hanno denunciato degli episodi di razzismo, molestie e maltrattamenti mentre lavoravano nei Chantiers de l'Atlantique di Saint Nazaire, in Francia. Lo riferisce l'emittente radiofonica "France Bleu", secondo cui, dopo essere stati recentemente licenziati, i sette lavoratori hanno inviato delle segnalazioni all'Ispettorato del lavoro e a Pine, l'azienda per cui lavoravano nei cantieri ."Il capo del cantiere ci urlava addosso in continuo, non potevamo neanche andare in bagno", ricorda uno di loro. Gli operai sono convinti di essere stati licenziati dopo aver denunciato questi episodi. Sull'episodio è stata aperta un'inchiesta interna. I lavoratori sono sostenuti dal sindacato della Confederazione generale del lavoro (Cgt), mentre Force Ouvriere ha preso le parti della direzione. (Frp)