Clima: Corte conti, cooperazione su gestione inquinamento marino nell'Adriatico

- I presidenti delle Istituzioni superiori di controllo (Isc) di Albania (intervenuta con un messaggio), Bosnia Erzegovina, Croazia, Montenegro e Slovenia e i rispettivi team di auditors, sono intervenuti a Trieste per la firma della dichiarazione congiunta (joint statement) quale momento conclusivo del parallel audit "Managing Interventions in case of Sudden Pollution in the Adriatic Sea" nel quale è confluito l'audit internazionale condotto dalla Sezione di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato e la Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali, che lo ha approvato con delibera n. 9/2021 (relatori Giovanni Coppola e Giancarlo Antonio Di Lecce). Lo riferisce un comunicato stampa. L'occasione di incontro è stata particolarmente sentita da tutti i partecipanti, nazionali ed esteri, avendo costituito per quasi tutti gli intervenuti un primo ritorno alle attività condivise e svolte in presenza, fino a non molto tempo fa impossibili per le restrizioni conseguite all'emergenza sanitaria. I rappresentanti della Regione Friuli-Venezia Giulia, della città di Trieste e la Prefettura, nella cui sede si è svolto l'evento, hanno manifestato apprezzamento per l'iniziativa promossa e da loro ospitata. (segue) (Res)