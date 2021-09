Clima: Corte conti, cooperazione su gestione inquinamento marino nell'Adriatico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Numerosi e densi sono stati i momenti di confronto e gli spunti di riflessione emersi nel corso della giornata. Gli interventi dei Presidenti e General auditors delle ISC, introdotti dal Presidente della Corte dei conti Guido Carlino e preceduti dalla relazione del Presidente della Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali Giovanni Coppola, sono stati convergenti su vari e importanti punti, su tutti l'assoluta necessità e indiscussa utilità della cooperazione tra gli Stati interessati nella gestione delle problematiche di interesse comune, tra cui rilievo primario assume la gestione delle emergenze ambientali nel Mare Adriatico, causate da episodi di inquinamento improvviso. In tale contesto la tempestività della risposta, la capacità di coordinamento e un'adeguata dotazione di mezzi e personale, sono stati rappresentati quali elementi imprescindibili nel sistema di gestione delle situazioni con un potenziale di danno rilevantissimo per tutti i Paesi rivieraschi, date le particolari caratteristiche del Mare Adriatico, ecosistema fragile e complesso della cui tutela tutte le comunità coinvolte devono sentirsi responsabili. Di qui l'urgenza di andare verso un rafforzamento della cooperazione internazionale nelle diverse forme possibili. L'occasione di Trieste ha certamente rappresentato una tappa significativa in tale percorso, dal momento che si è unanimemente riconosciuto il valore aggiunto di una simile forma di collaborazione, tenuto conto, in particolare, dei potenziali risvolti sostanziali delle osservazioni formulate in esito al lavoro di audit, che abbandona pertanto una connotazione unicamente formale delle sue risultanze. (segue) (Res)