Clima: Corte conti, cooperazione su gestione inquinamento marino nell'Adriatico (3)

- Sul fronte nazionale, Protezione civile e la Capitaneria di porto, entrambe Istituzioni a vario titolo coinvolte nella gestione degli eventi citati, così come l'Ince ed il Ministero per la transizione ecologica, mettendo in evidenza come sia particolarmente opportuno sensibilizzare le Amministrazioni nazionali a una maggiore collaborazione e coordinamento, soprattutto nell'ambito della pianificazione, hanno riconosciuto all'iniziativa della Corte dei conti un ruolo di rilievo nel consolidamento di prassi virtuose che vanno in questa direzione. Ugualmente importanti, tuttavia, restano i delicati aspetti legati al monitoraggio dell'effettivo e corretto funzionamento delle convenzioni e accordi attivi sul tema (es. convenzione di Barcellona), oltre alla questione, ancora in parte aperta, della partecipazione dei soggetti privati alla gestione degli eventi citati e della misura del carico, in termini di costi, ad essi attribuibile, data la necessità di salvaguardare il difficile equilibrio tra interesse ambientale e sviluppo economico. La cerimonia della firma si è conclusa con la consegna dei Compendium alle massime cariche delle Istituzioni superiori di controllo, con la prospettiva della prosecuzione di una proficua cooperazione tra i Paesi interessati, di cui Trieste costituisce una ulteriore importante tappa. (Res)