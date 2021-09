Speciale energia: Terna, ad agosto consumi elettrici in forte rialzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad agosto i consumi di energia elettrica in Italia hanno fatto registrare una forte crescita, con valori decisamente superiori anche a quelli del periodo pre-Covid. Secondo i dati di Terna il fabbisogno elettrico mensile è stato pari a 26,8 miliardi di chilowattora: la domanda risulta in crescita del 2,7 per cento rispetto ad agosto 2020, e del 2,4 su agosto 2019. Stando al relativo comunicato stampa, ha subito un incremento anche la quota di fonti rinnovabili: le energie pulite hanno coperto il 41 per cento della richiesta elettrica mensile, a fronte del 39 di un anno fa e del 37 del 2019. Prosegue anche in questo mese la performance positiva del settore industriale: l’indice Imcei ha fatto registrare un sostanziale aumento del 10,6 per cento sul 2020 e del 9,2 rispetto al 2019, grazie alla crescita di quasi tutti i comparti monitorati da Terna. Nel dettaglio, il mese di agosto ha avuto un giorno lavorativo in più e una temperatura media mensile inferiore di circa 0,4 gradi rispetto all’anno scorso: il dato della domanda elettrica, destagionalizzato e corretto dagli effetti di calendario e temperatura, risulta in crescita del 2,4 per cento. A livello territoriale, la variazione tendenziale di agosto è stata ovunque positiva: 0,8, 3,1 e 5,9 per cento rispettivamente a Nord, Centro e Sud. (Com)