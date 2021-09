Speciale energia: Besseghini (Arera), pressione al rialzo dei prezzi continuerà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È facile prevedere che la pressione al rialzo dei prezzi si mantenga nell’immediato futuro”. Lo ha detto il presidente dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) Stefano Besseghini in occasione della presentazione della Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta, a Montecitorio. “Le previsioni di medio periodo lasciano ad oggi intravedere un processo molto lento di riallineamento a prezzi più bassi, il che sollecita una riflessione sulla opportunità di rendere alcuni di questi interventi strutturali, tra cui la possibilità di destinare stabilmente una quota del gettito in crescita delle aste CO2 alla riduzione degli oneri generali di sistema”, ha aggiunto. (Rin)