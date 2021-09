Speciale energia: Fornaro (Leu), bene decreto per contenere aumento bollette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto del Governo per il contenimento dell'aumento delle bollette a causa dell'impennata dei prezzi dell'energia è un segnale concreto e importante per milioni di famiglie italiane. Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro, secondo cui gli aumenti prospettati per l'ultimo quadrimestre sarebbero stati insopportabili per la gran parte dei nuclei familiari. "Adesso però bisogna correre per aumentare la quota di energia prodotta con le rinnovabili e lavorare perché si arrivi in tempi rapidi ad una politica energetica da parte dell'Unione Europa per un approccio comune alle infrastrutture e agli approvvigionamenti e per limitare gli effetti della speculazione finanziaria sulle materie prime", aggiunge. (Rin)