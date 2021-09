Speciale energia: Polonia-Repubblica Ceca, nuovo round di trattative sulla miniera di carbone di Turow

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo polacco ha ribadito anche dopo la sanzione inflitta dalla Cgue che non chiuderà la miniera di carbone di Turow e che la decisione della Cgue è priva di adeguatezza e proporzionalità. Per il premier polacco, Mateusz Morawiecki, l’attività della miniera e della vicina centrale elettrica non saranno bloccate perché sono “essenzialmente importanti” per il sistema dell’energia elettrica polacco, fornendogli tra il 4 e il 7 per cento della produzione totale. “Si parla di milioni di persone, di scuole, di ospedali, che sarebbero privati della corrente”, ha dichiarato. L’esecutivo intraprenderà ogni azione per chiarire alla Cgue la sua posizione. “Ci serviremo di un arsenale di argomenti di carattere politico e sociale. Non si può consentire che una sentenza minacci la vita e la salute dei polacchi”, ha continuato Morawiecki. “Nessuno in Europa, e soprattutto chi non ha legittimità sociale, dovrebbe assumere decisioni che minacciano la sicurezza energetica di un Paese”, ha affermato il premier. La decisione della Cgue è “erronea, arbitraria, estremamente aggressiva e dannosa”. (Vap)