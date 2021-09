Speciale energia: idrogeno, Sardegna regione pilota, da Pnrr 140 milioni per nuova tratta ferroviaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un intervento innovativo che premia la Sardegna come regione pilota della transizione energetica verso l'idrogeno. Il presidente della Regione Christian Solinas accoglie con grande soddisfazione la notizia del finanziamento del nuovo collegamento ferroviario con treni ad idrogeno green Alghero centro‐Alghero aeroporto, con la realizzazione di un impianto di produzione e stoccaggio di idrogeno in area aeroportuale. L'intervento rientra nel complesso delle attività finanziate nell'ambito del riparto delle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) destinato alle ferrovie regionali. La Regione Sardegna aveva presentato a dicembre del 2020 una proposta per collegare le città di Alghero e di Sassari con l'aeroporto di Fertilia con una diramazione dalla linea ferroviaria esistente. La richiesta di finanziamento ammontava a 140 milioni di euro, che sono stati interamente finanziati. L'intervento si inquadra nel più generale obiettivo perseguito dall'Ue di transizione energetica per lo sviluppo di una mobilità sostenibile. In particolare, il Piano nazionale per gli investimenti complementari è finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Pnrr. Secondo Solinas, l'intervento infrastrutturale è completato con un impianto di produzione e stoccaggio di idrogeno nonché con la fornitura di 5 treni occorrenti per garantire l'esercizio ferroviario sulla linea ferroviaria Sassari/Alghero/Alghero aeroporto. (Rsc)