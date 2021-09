Speciale energia: Descalzi (Eni), su caro bollette governo ha agito bene e rapidamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo è stato bravo perché ha agito rapidamente: il discorso dei prezzi è nato da qualche settimana ed è stata subito varata una misura socialmente corretta per persone e imprese, che riduce le pressioni e permette di andare avanti. Lo ha detto Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, intervenuto oggi alla Italian Tech Week in corso a Torino. “Ovviamente il governo è conscio che dobbiamo curare gli effetti, ma arrivare in maniera ugualmente veloce alle cause: la situazione è debole sul piano strutturale “, ha detto, sottolineando una carenza di investimenti sul gas e un rallentamento che sta interessando anche le rinnovabili a causa delle difficoltà burocratiche. “In ogni caso la capacità di rinnovabili non sarebbe in grado, al momento, si risolvere il problema, perché abbiamo un utilizzo di rinnovabili ancora molto basso”, ha concluso. (Rin)