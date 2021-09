Speciale energia: Descalzi (Eni), abbiamo modificato offerta senza diversificare domanda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima preoccupazione nell’ottica della transizione energetica deve essere quella ambientale: dobbiamo avere come obiettivo il far avanzare ugualmente tutti i punti deboli della nostra società. Lo ha detto Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, intervenuto oggi alla Italian Tech Week in corso a Torino. “La necessità di trovare soluzione al problema ambientale ha portato a modificare l’offerta, senza curare però la diversificazione della domanda: possiamo aumentare le rinnovabili quanto vogliamo, ma è essenziale riuscire a parlare con la domanda”, ha detto, spiegando che l’affaticamento dell’industria è dovuto “alla spesa ambientale, che deve essere di tutti, e a quella energetica che è due o tre volte superiore rispetto agli altri grandi produttori europei”. (Rin)