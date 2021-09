© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo bisogno di un nucleare diverso: si parla di quarta generazione ma ancora non la abbiamo. Lo ha detto Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, intervenuto oggi alla Italian Tech Week in corso a Torino. “Tuttavia, in un Paese dove è difficile installare pannelli solari e complicato pensare di poter fare una centrale nucleare”, ha detto. (Rin)