Spagna: eruzione La Palma, regione Canarie stanzia 11 milioni per sostenere cittadini e imprese

- La giunta regionale delle Isole Canarie ha approvato un piano di aiuti da 11 milioni di euro per sostenere cittadini e imprese dell'isola di La Palma, duramente colpita dallo scorso fine settimana da un'eruzione vulcanica che ha provocato l'evacuazione di oltre 6 mila persone. Lo ha annunciato il presidente della regione, Angel Victor Torres, aggiungendo che sarà aperto un ufficio permanente per offrire supporto multidisciplinare alle persone colpite. La giunta locale, inoltre, sta studiando i meccanismi legislativi che gli permettano di intraprendere un nuovo piano regolatore per assegnare ai residenti che lo desiderano una nuova casa. (Spm)