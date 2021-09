Francia-Libano: Macron riceve premier Miqati, focus su crisi economica e sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Francia Emmanuel Macron ha ricevuto oggi all’Eliseo il nuovo premier libanese Najib Miqati per discutere delle riforme da attuare per consentire al Libano di uscire dalla crisi economica e sociale. Lo rende noto il quotidiano libanese “L’Orient le Jour”, secondo il quale al termine dell’incontro i due terranno una conferenza stampa. La discussione si concentrerà anche sul "ruolo della Francia e della comunità internazionale nel sostenere Najib Miqati e il suo governo nell'attuazione del programma di riforme". Il neo primo ministro libanese aveva infatti promesso che uno dei compiti principali del suo governo sarebbe stato quello di "attuare l'iniziativa francese", che aveva proposto, nel settembre 2020, una tabella di marcia che comprendesse riforme economiche in cambio di aiuti internazionali. Questa è la prima visita di Miqati all’estero, a dimostrazione di come l'iniziativa francese sia ancora molto viva.(Lib)