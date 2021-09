Usa-India: oggi Biden riceve Modi alla Casa Bianca, focus su Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, riceverà oggi il primo ministro indiano Narendra Modi per discutere, in particolare, di Afghanistan, cambiamenti climatici e lotta alla pandemia di Covid-19. Si tratterà del primo incontro di persona tra i due dopo l'arrivo di Biden alla Casa Bianca, lo scorso gennaio. I due leader discuteranno anche di tecnologia, cooperazione economica e commercio. Il colloquio avrà luogo a poche ore dal vertice Quad, la nuova alleanza tra Stati Uniti, India, Australia e Giappone sulla quale Washington sta spingendo molto per contrastare la crescente influenza della Cina nell'Indo-Pacifico. A margine del vertice Biden avrà anche un incontro con il primo ministro giapponese Yoshihide Suga, che tuttavia ha annunciato le dimissioni dall'incarico. (Nys)