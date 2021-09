Roma 2021: Fabrizio Barca al Fusolab, "Voto e faccio votare 'Roma Futura' "

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "'Roma Futura' è la bella sorpresa di questa campagna elettorale. È necessario continuare a lavorare per trovare forze e alleati in modo da modificare le istituzioni a favore di tutte le subalternità. Stare in Consiglio comunale è fondamentale: significa portare le idee laddove servono, negli spazi della democrazia. E questa lista racchiude alcune delle competenze migliori di questa città". Sono le parole di Fabrizio Barca, coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità, che ieri sera negli spazi di Fusolab 2.0, uno dei punti nevralgici di trasformazione e di sperimentazione sociale del quartiere Alessandrino, ha dialogato con Giovanni Caudo, capolista di 'Roma Futura', Marta Bonafoni, consigliera della Regione Lazio e presidente di Pop idee in Movimento, Rossella Muroni, deputata ecologista e componente dell'ufficio di presidenza di Green Italia, e Giuseppe De Marzo, giornalista, scrittore, attivista della Rete dei Numeri Pari e autore del libro 'Radical choc', da cui è partita la discussione sui temi della lotta alle disuguaglianza e alla crisi climatica e del diritto alla salute in una Roma rigenerata, equa, sostenibile e inclusiva. Tra gli interventi anche quello di Massimiliano Torre, di Fusolab, e delle candidate al Consiglio comunale per 'Roma Futura' Tiziana Biolghini, Claudia Pratelli e Maria Assunta Vitelli. (segue) (Com)