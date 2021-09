Roma 2021: Fabrizio Barca al Fusolab, "Voto e faccio votare 'Roma Futura' " (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In una campagna elettorale spesso svuotata di significato sono piacevolmente sorpreso di trovarmi qui - ha detto Giuseppe De Marzo- È necessario che la politica smetta di essere il privilegio del più forte e che rifugga dalle visioni parziali. Capitalismo, patriarcato e colonialismo sono i virus del nostro mondo a cui possiamo opporci solo mediante un approccio di tipo sistemico. Siamo sull'orlo dell'abisso e ci muoviamo nella direzione sbagliata. È urgente invertire la rotta". Per invertirla "occorre ricucire il rapporto tra istituzioni e reti sociali che in tempo di pandemia sono riuscite a fare un lavoro preziosissimo, spesso di supplenza delle mancanze dell'amministrazione". "Noi questi terminali di reti sociali, di comitati e associazioni abbiamo voluto candidarle in 'Roma Futura', per governare la città assieme a loro- ha aggiunto Marta Bonafoni- 'Non devi essere grande per iniziare, ma devi iniziare per essere grande', ha scritto Peppe nel libro. Una frase che mi è sembrata un dialogo aperto con l'approccio della lista, perché sta qui il senso della sfida che stiamo compiendo, della città che vogliamo costruire". Una combinazione di "realismo e radicalismo" che per Fabrizio Barca trova "piena espressione in 'Roma Futura', dove ci sono "quei saperi e quell'innovazione" che assieme alla continuità saranno indispensabili per "dare il senso di una comunità in costruzione", che si pone una sfida di lungo periodo per la trasformazione della città. (segue) (Com)