Roma 2021: Fabrizio Barca al Fusolab, "Voto e faccio votare 'Roma Futura' " (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con 'Roma Futura' vogliamo impegnarci in queste amministrative e nei prossimi anni per coltivare le energie, i talenti e le esperienze che hanno tenuto vivo il tessuto sociale di questa città creando coesione e risposte concrete alle crisi- ha aggiunto Rossella Muroni- E vogliamo stimolare anche la crescita di nuovi 'fermenti'. Perché, come spiega De Marzo nel suo 'Radical Choc', ognuno può avere un ruolo nel cambiamento. Roma deve cambiare e sappiamo bene in che direzione: come abbiamo scritto nel nostro nome deve diventare una città femminista, egualitaria ed ecologista". "Noi abbiamo un compito difficilissimo, una 'missione': interpretare lo spirito di una sinistra nuova che abbia il proprio vessillo nell'innovazione, non nella conservazione e che ricominci a dialogare con la piazza e con le persone- ha sottolineato Giovanni Caudo- Roma non ha alcuna prospettiva se manca questo requisito. Dobbiamo ripartire dal senso stesso di ciò che evoca la parola 'sinistra'. Come assessore all'urbanistica e presidente del Municipio III ho fatto molte cose che reputo di sinistra: la campagna trasversale per chiudere il Tmb sulla Salaria e l'apertura della Casa dei Diritti e delle Differenze, fra le altre. Ma quasi mai ho trovate al mio fianco le forze politiche che mi sarei aspettato. Dobbiamo essere contagiosi, una vera spinta al cambiamento. A tutti i livelli". (Com)