Mps: Lega, stop svendita e licenziamenti, Draghi e Letta siano chiari

- I capigruppo di Camera e Senato della Lega, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, osservano: "La Lega dice no alla svendita avventata di Mps a Unicredit, al licenziamento di migliaia di persone e alla perdita del marchio della banca più antica del mondo. Da Draghi e Letta - si legge in una nota - ci aspettiamo in tempi brevi una linea altrettanto chiara che, ci auguriamo, metta al primo posto la salvaguardia dell'Istituto e dei posti di lavoro". (Com)