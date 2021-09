Onu: Di Maio, Italia promuove multilateralismo "efficace e solidale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’Assemblea generale delle Nazioni Unite l'Italia sta svolgendo un ruolo di primo piano su dossier importanti come Afghanistan, Libia, transizione ecologica, lotta al Covid, promuovendo un multilateralismo "efficace e solidale". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un post su Facebook. "Qui a New York stiamo consolidando i nostri rapporti bilaterali con altri Paesi. Ci stiamo confrontando con le principali organizzazioni umanitarie. Stiamo portando avanti un multilateralismo efficace e solidale. La pandemia ci ha dimostrato che da soli non si va da nessuna parte, serve la collaborazione tra Stati, il sostegno delle organizzazioni internazionali. È necessario andare avanti con una visione chiara ed essere protagonisti della ripresa post pandemia. L’Italia sta dando il massimo per il bene dei propri cittadini", ha aggiunto Di Maio. (Nys)