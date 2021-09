Somalia: attentato suicida vicino ex quartier generale di polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un attentatore suicida si è fatto esplodere a Mogadiscio nella zona fra la base militare di Villa Baidoa, ex quartier generale della polizia, e l'ospedale di Medina. Lo ha confermato la polizia all'emittente somala di Stato "Sncv", precisando che al momento non ci sono notizie di vittime. Fonti locali hanno riferito che il capo della polizia, Farhan Qarole, era nella zona colpita dall'esplosione, così come altri comandanti dell'unità di addestramento turca. L'attentato non è stato rivendicato. (Res)