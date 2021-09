Serbia: Fajon, eurodeputati hanno "fatto il possibile" per dialogo fra partiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del Parlamento europeo "hanno fatto il possibile" per raggiungere un compromesso nel dialogo fra i partiti in Serbia. Lo ha detto l'eurodeputata Tanja Fajon per l'emittente "N1". I quattro rappresentanti del Parlamento europeo, ha precisato Fajon, non hanno portato una soluzione da Bruxelles, ma sono stati dei facilitatori nel processo di avvicinamento delle varie posizioni. "Le soluzioni dipenderanno da quanto saranno pronti a fare da soli in Serbia", ha sottolineato l'eurodeputata. "Abbiamo tenuto conto delle proposte dell'opposizione e di quelle che il governo ha accettato, e le abbiamo incluse nel documento", ha osservato a proposito del documento proposto dalla delegazione del Parlamento Ue e rigettata da una parte dell'opposizione. Il documento, secondo Fajon, porta dei progressi in 16 punti specifici. Di questi punti, lei ritiene particolarmente importanti quelli sulla formazione di organismi in cui i rappresentanti dei partiti non parlamentari potranno cooperare. In questo modo il consiglio che monitorerà l'operato dei media, così come la Commissione elettorale in composizione allargata, avrà metà dei suoi componenti provenienti dalle file dell'opposizione, e tre di questi proverranno da partiti che non siedono nei banchi parlamentari. "Nessuna delle parti è completamente soddisfatta, né il governo né l'opposizione, il che è positivo secondo me, perché ciò significa che entrambe le parti dovranno fare un compromesso per regolare le loro reciproche relazioni", ha detto Fajon. (segue) (Seb)