Serbia: Fajon, eurodeputati hanno "fatto il possibile" per dialogo fra partiti (2)

- Alcune forze d'opposizione in Serbia (Partito della Libertà e della Giustizia, Movimento per il cambiamento, Movimento dei liberi cittadini e Partito democratico) hanno deciso di interrompere la partecipazione alla seconda fase del dialogo interpartitico con la mediazione di eurodeputati. I partecipanti all'incontro del 17 settembre hanno detto ai giornalisti che il governo ha respinto tutte le proposte riguardanti le elezioni e la rappresentanza dell'opposizione nei media. Uno dei leader dell'opposizione, Dragan Djilas, ha affermato che il documento proposto dagli eurodeputati è stato giudicato inaccettabile, perché non offre soluzioni o meccanismi concreti. Il presidente del Parlamento serbo, Ivica Dacic, ha detto in precedenza che gli incontri all'interno del dialogo fra i partiti in Serbia sulle condizioni elettorali avrebbero visto come punto di partenza il documento proposto dagli europarlamentari che effettuano la mediazione fra le forze politiche. In un intervento per l'emittente "Rts", Dacic ha precisato che non sarebbero state dunque considerate come punto di partenza le proposte presentate successivamente dall'opposizione. (segue) (Seb)