Serbia: Fajon, eurodeputati hanno "fatto il possibile" per dialogo fra partiti (3)

- All'inizio di settembre i rappresentanti del Parlamento europeo hanno pubblicato un documento di lavoro sul miglioramento del processo elettorale in Serbia e una parte dell'opposizione, insoddisfatta di quel documento, ha presentato le proprie richieste. Dacic ha precisato che la stessa opposizione aveva chiesto ai rappresentanti del Parlamento europeo di redigere un documento in base al quale proseguire il dialogo interpartitico. "L'opposizione pone troppa enfasi sui media e le elezioni sono un processo complesso", ha detto Dacic, aggiungendo che non c'è una scadenza per raggiungere un accordo nel dialogo. "Il governo sarà assolutamente flessibile ma vogliamo che tutti sappiano che le condizioni elettorali non possono rendere vincitore qualcuno che non ha abbastanza voti", ha affermato Dacic. Ha preso il via il 17 settembre la seconda fase del dialogo fra i partiti in Serbia con la mediazione dei parlamentari europei. In quella giornata il presidente dell'Assemblea nazionale, Ivica Dacic, ha incontrato i rappresentanti del Parlamento europeo Tanja Fajon, Vladimir Bilcik, Eduard Kukan e Knut Fleckenstein. Dopo l'incontro si è aperta la seconda fase del dialogo interpartitico durata due giorni. (Seb)