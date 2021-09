Sindacati: Giustino Gatti è il nuovo segretario generale della Filca Cisl di Frosinone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio Generale della Filca Cisl di Frosinone, riunitosi oggi a Fiuggi, ha eletto Giustino Gatti nuovo segretario generale della Filca Cisl di Frosinone. Erano presenti il segretario generale della Cisl di Frosinone, Enrico Capuano e il nuovo segretario generale della Filca Cisl del Lazio, Attilio Vallocchia. Gatti subentra proprio a Vallocchia che dal 15 settembre ha preso il posto di Fabio Turco alla guida della Filca Cisl regionale. Ad affiancare Giustino Gatti in segreteria della Filca Cisl di Frosinone ci saranno Andrea di Folco, già componente di segreteria e Salvatore Palazzo. Il nuovo segretario generale ha dichiarato che rimettere in moto l’edilizia "vuol dire dare ulteriore slancio all’economia regionale. La riqualificazione del settore dovrà avvenire rilanciando la bilateralità e la formazione". Il sindacato chiede inoltre la riapertura dei cantieri ancora fermi e la totale messa in sicurezza del territorio. (segue) (Com)